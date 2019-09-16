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İstanbul merkezli iki ilde hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:54 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir plastik fabrikasından 425 bin dolar ile maddi değeri 1 milyon dolar olan 12 kol saatinin çalınması olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli Bursa'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 11 Mayıs'ta Tuzla'da bir araç kiralama şirketinden maddi zararı 100 bin lira olan hırsızlığa teşebbüs olayı ile 18 Mayıs'ta Esenyurt'taki bir plastik fabrikasından 425 bin dolar ile maddi değeri 1 milyon dolar olan 12 kol saatinin çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki çalışmanın ardından kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beyoğlu ve Bursa'da 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Rıdvan A. (32)Yılmaz B. (43) Murat C. (34) Mehmet D.(33), Mehmet K. (25) ve Oktay T. (48) yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 140 fişek, pompalı tüfek, 2 telsiz, dürbün, 2 sahte plaka, 8 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Oktay T. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Esenyurt hırsızlık Hırsızlık Büro Amirliği

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