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  4. İstanbul merkezli "joker" operasyonu! Ehliyet sınavlarında her türlü usulsüzlüğü yapmışlar

İstanbul merkezli "joker" operasyonu! Ehliyet sınavlarında her türlü usulsüzlüğü yapmışlar

01.11.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenen ehliyet sınavlarına 'joker' olarak adlandırılan kişileri sokan ve sahte SRC belge düzenlediği belirtilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında Milli Eğitim Bakanlığı personellerinin de bulunduğu toplam 138 kişiye yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli "joker" operasyonu! Ehliyet sınavlarında her türlü usulsüzlüğü yapmışlar

ÖSYM'nin düzenlediği ehliyet sınavında her türlü usulsüzlüğü yapan, sınava "joker"leri sokan şebeke çökertildi. Alınan bilgiye göre, SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin ederek sattığı, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaptırdığı ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişileri yakalamak için 6 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

90 ADRESE OPERASYON

Adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 25 ilde 138 kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de il genelinde tespit edilen 90 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren özel bir sürücü kursunun sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli evlerinde yapılan aramanın ardından, sürücü kursuna getirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler 5 katlı bir binada bulunan iş yerinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen dijital materyal, bilgisayar ve belgelere el konuldu. İş yerindeki arama devam ediyor.

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ARALARINDA SÜRÜCÜ KURSU SAHİPLERİ VE MEMURLAR DA VAR

Aralarında, sürücü kursu sahipleri ve aktif olarak memurluğa devam edenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

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Şüpheliler hakkında "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanunu'na Muhalefet "suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi. (AA)

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ÖSYM Ehliyet operasyon

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