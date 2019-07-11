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İstanbul merkezli kaçak cep telefonu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

Operasyonda, 4 bin 146 kaçak cep telefonu ve 2 bin 842 telefon aksesuarı ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 bin 146 kaçak cep telefonu ve 2 bin 842 telefon aksesuarı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 2 Temmuz'da İstanbul, Ankara ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 36 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde 4 bin 146 kaçak cep telefonu, 2 bin 842 telefon aksesuarı, 1 barkot etiket cihazı, 1 hard disk ve 6 IMEI klonlama cihazı bulundu.

Şüphelilerden 19'unun adli kontrol şartıyla, 17'sinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Zanlıların, IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarını "Türk Malı" etiketi yapıştırarak piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.

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