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  4. İstanbul merkezli operasyonda 88 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul merkezli operasyonda 88 ton sahte içki ele geçirildi

18.12.2020 15:59 | Son Güncelleme:
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Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 9 ilde kaçak alkol operasyonu yapıldı.

Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 9 ilde kaçak alkol operasyonu yapıldı. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen 88 ton geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yakalama kararı bulunan 63 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Merkezli Bilecik, Giresun, Mersin, Niğde, Muğla, Antalya, Samsun, Kocaeli’de yapılan operasyona şüphelilerin adreslerine eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Baskında, polisin yaklaşık 6 aydır takip ettiği kaçak alkol şebekesinden 51 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri bakın yaptığı noktalarda yaptığı aramada, piyasaya sürülmek üzere ve metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton sahte alkol, 6 damıtma makinesi ile 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari 12 kişinin ise yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, kaçak ve sahte içki soruşturmalarıyla ilgili İstanbul Polisinin son 6 ayda gerçekleştirdiği ana ve ara operasyonlarda ele geçirilen alkol miktarı da ortaya çıktı. Yapılan onlarca operasyonda sahte olduğu belirlenen 88 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkolün ele geçirildiği bildirildi.
Ele geçirilen 88 ton sahte alkol, ile 16 bin 500 şişe İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünün Kumkapı’daki deposunda sergilendi.

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