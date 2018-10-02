İstanbul merkezli operasyonda Samsun’da 7 kişi yakalandı

SAMSUN, (DHA)- İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef aldıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Samsun'da 1'i kadın, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef aldıkları iddia edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Terme ilçesinde yapılan baskınlarda Ali K., Alkan K., Kadir Ö., Caner B., Sevilay G., Süleyman E. ve İran uyruklu Ali F. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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