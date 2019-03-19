İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü elebaşı Emirhan D'nin de aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ile Esenyurt'ta faaliyet yürüten ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "yasa dışı silah ticareti", "yağma", "kasten yaralama" ile "tehdit" gibi birçok olaya karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Kocaeli ve Sivas’ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, organize suç örgütü elebaşı Emirhan D'nin de aralarında bulunduğu 22 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 4 tabanca, 3 pompalı tüfek, 422 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

