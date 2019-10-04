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İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:40 | Son Güncelleme

Anahtarlarını özel bir yazılımla kopyalayarak çaldıkları 5 otomobili parçalayıp oto yedek parça dükkanlarına sattıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli oto hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan ve çaldıkları otomobilleri parçalayıp oto yedek parça dükkanlarına sattıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu yakasında farklı tarihlerde 5 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli'de ikamet eden ve benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüphelinin özel bir yazılımla anahtarlarını kopyaladıkları araçları çalıp parçalara ayırdıktan sonra oto yedek parça dükkanlarına sattıklarını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı araçlara ait çok sayıda parça ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
oto hırsızlık

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