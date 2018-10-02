İstanbul merkezli 'Para aklama' operasyonu

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi. Başta İstanbul olmak üzere, çok sayıda ilde işlenen mali suçlara yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı öne sürülen kişilerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin önünde toplandı. Çok sayıda ekip söz konusu adreslere doğru yola çıktı. İstanbul'un çeşitli illçeleri ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda girilen adresler didik didik arandı. Şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonun detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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