HABER

İstanbul merkezli 'Para aklama' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 09:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi. Başta İstanbul olmak üzere, çok sayıda ilde işlenen mali suçlara yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda para akladığı öne sürülen kişilerin bulunduğu adreslere yönelik operasyon için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin önünde toplandı. Çok sayıda ekip söz konusu adreslere doğru yola çıktı. İstanbul'un çeşitli illçeleri ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda girilen adresler didik didik arandı. Şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan, operasyonun detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

PARTNER80 yıl sonra efsaneyi yeniden ürettiler80 yıl sonra efsaneyi yeniden ürettiler
Van'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildiVan'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi
Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

'Darbe girişimi sonrası Akın Öztürk, 'Beni de kurtardın' diyerek sarılmak istedi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Bir adımla ölümden kurtuldular

Bir adımla ölümden kurtuldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.