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İstanbul merkezli sahte altın operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 08:34 | Son Güncelleme

Piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan operasyonda, piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 89 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, sahte ve ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 89'u yakalandı.

Operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
altın SAHTE

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