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İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Operasyonda, kumar oynattıkları kişilere zorla senet imzalattıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, çeşitli mekanlarda kumar oynatıp borçlandırdığı kişilere, zorla senet imzalatarak mal varlıklarına el koyduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Diyarbakır, Mardin, Mersin, Tokat, Konya ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, arasında suç örgütü lideri Mustafa B'nin de bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 12 mermi, bazı kumar malzemeleri, boş senetler, çok sayıda tapu fotokopisi ve kumar tahsilatının yapıldığını gösteren 2 not defteri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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