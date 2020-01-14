HABER
  4. İstanbul merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 103 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 103 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:28 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 103 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 114 kişiden 103'ü yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda vatandaşın usulsüz engelli raporu alınmasını sağladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tokat, Tekirdağ ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 114 kişiden 103'ünü yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 11 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

- Operasyon hakkında

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kimse engel olamadı! Herkesin gözü önünde...Kimse engel olamadı! Herkesin gözü önünde...
Bitlis’te dondurucu soğuklarBitlis’te dondurucu soğuklar
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SAĞLIK RAPORU usulsüz

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Flaş iddia! Gözler AK Parti grup toplantısında

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Defne Samyeli'den Mustafa Sandal'ın aşk iddiasına sert yanıt

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün yeni mesleği! Uber şoförü oldu

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Manisa'da kadın cinayeti! Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Evine gizlice girdi, defalarca bıçaklayarak öldürdü

Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Komiser yardımcısı kazara vurdu! 17 yaşındaki gençten acı haber

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Kavgayı ayırmak isterken hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Son dakika! İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde 'usulsüz engelli raporu' operasyonu

Çorum'da yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

Yangın faciası! Yaşlı çift son anda kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.