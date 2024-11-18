HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
18.11.2024 07:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul-Mersin seferi yapan uçak yolcularına korku dolu anlar yaşattı. Yolcular Akdeniz üzerinde uçağın 3 kere düşme tehlikesi geçirdiğini ve ardından Kayseri'ye inmek zorunda kaldıklarını belirtti. Yolculardan kalp krizi geçirenler oldu. Korkan bazı yolcular ise Kayseri'de tekrardan uçağa binmek istemedi. Polisin dahil olduğu olayda pilotun da değiştirildiği belirtildi.

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

Yolcuların iddiasına göre İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan ve Mersin’e giden Pegasus Havayolları’na ait uçak Akdeniz semalarında 3 kez düşme tehlikesi yaşadı. Ekol TV’de yer alan habere göre 3 defa düşme tehlikesi yaşayan uçak zorunlu olarak Kayseri’ye iniş yaptı.

a1

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Uçağın Kayseri’ye iniş yapmasının ardından yaşananlar nedeniyle korkarak uçuşa devam edemeyen yolcular havalimanında saatlerdir bilgi verilmeden bekletildiklerini iddia etti. Mağdur yolculara valizleri 3 saat sonra teslim edilirken yolcular yaşananlar nedeniyle isyan etti. Yolcuların arasında çocukların ve yaşlıların da olduğu görüldü.

a2

"KORKMUŞ İNSANLARI BURADA BIRAKTILAR"

Mağdur yolcular, “Burada 40 kişi var. Saatlerdir aç susuz bekliyoruz. 3 kere düşme tehlikesi yaşadık. Yabancı uyruklu bir pilotla bizi yola çıkardılar. 3 saat havada kaldık ve geriye dönmek isteyenleri tekrar uçakla götürdüler. Korkmuş insanları da burada bıraktılar. Kimse de yardımcı olmuyor” ifadelerini kullandı.

a3

"KENDİ İMKANINIZLA DÖNÜN"

Öte yandan uçağa binmeyi reddeden yolculara kendi imkanlarıyla dönmeleri gerektiğinin söylendiği iddia edildi. Uçakta bekletilen kişilerin mağduriyet yaşadıkları anlar ise yolcular tarafından kaydedildi.

a4

PİLOT DEĞİŞTİRİLDİ, KALP KRİZİ GEÇİREN VAR

Ekol TV'ye açıklama yapan uçağın yolcularından Tuğba Yorulmaz, “Sanırım 1 kişi kalp krizi geçirdi, 1-2 kişi bayıldı, 1 kişi uçakta rahatsızlık geçirdi ve müdahale edildi. Ambulans geldi indirmemekte kararlıydılar. Polisi aramak zorunda kaldık. Pilotu değiştirdiklerini söylediler. Kaptan pilotumuzu değiştirdik. Birazdan uçuşa devam edeceğiz. Su bile verilmedi bize. Hayatımın en kötü uçuşuydu” ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Pegasus Mersin Sabiha Gökçen uçak
En Çok Okunan Haberler
Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi!

Kiralık konutta 'Yıllık kontrat' dönemi!

Kişiye özel ödeme planı iştahı artırdı!

Kişiye özel ödeme planı iştahı artırdı!

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu: 'Gizli toplantı ve Whatsapp detayı'

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu: 'Gizli toplantı ve Whatsapp detayı'

Rusya'nın Kuzey Kore hamlesine ABD'den çok sert karşılık: "Rusya'nın iç bölgeleri vurulabilecek"

Rusya'nın Kuzey Kore hamlesine ABD'den çok sert karşılık: "Rusya'nın iç bölgeleri vurulabilecek"

Yenidoğan çetesi için hesap vakti!

Yenidoğan çetesi için hesap vakti!

Ümit Özdağ'dan Bakan Yusuf Tekin itirafı! "Öğrencimmiş, dersten nasıl geçti şaşırıyorum"

Ümit Özdağ'dan Bakan Yusuf Tekin itirafı! "Öğrencimmiş, dersten nasıl geçti şaşırıyorum"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.