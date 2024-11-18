İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

Yolcuların iddiasına göre İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan ve Mersin’e giden Pegasus Havayolları’na ait uçak Akdeniz semalarında 3 kez düşme tehlikesi yaşadı. Ekol TV’de yer alan habere göre 3 defa düşme tehlikesi yaşayan uçak zorunlu olarak Kayseri’ye iniş yaptı.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Uçağın Kayseri’ye iniş yapmasının ardından yaşananlar nedeniyle korkarak uçuşa devam edemeyen yolcular havalimanında saatlerdir bilgi verilmeden bekletildiklerini iddia etti. Mağdur yolculara valizleri 3 saat sonra teslim edilirken yolcular yaşananlar nedeniyle isyan etti. Yolcuların arasında çocukların ve yaşlıların da olduğu görüldü.

"KORKMUŞ İNSANLARI BURADA BIRAKTILAR"

Mağdur yolcular, “Burada 40 kişi var. Saatlerdir aç susuz bekliyoruz. 3 kere düşme tehlikesi yaşadık. Yabancı uyruklu bir pilotla bizi yola çıkardılar. 3 saat havada kaldık ve geriye dönmek isteyenleri tekrar uçakla götürdüler. Korkmuş insanları da burada bıraktılar. Kimse de yardımcı olmuyor” ifadelerini kullandı.

"KENDİ İMKANINIZLA DÖNÜN"

Öte yandan uçağa binmeyi reddeden yolculara kendi imkanlarıyla dönmeleri gerektiğinin söylendiği iddia edildi. Uçakta bekletilen kişilerin mağduriyet yaşadıkları anlar ise yolcular tarafından kaydedildi.

PİLOT DEĞİŞTİRİLDİ, KALP KRİZİ GEÇİREN VAR

Ekol TV'ye açıklama yapan uçağın yolcularından Tuğba Yorulmaz, “Sanırım 1 kişi kalp krizi geçirdi, 1-2 kişi bayıldı, 1 kişi uçakta rahatsızlık geçirdi ve müdahale edildi. Ambulans geldi indirmemekte kararlıydılar. Polisi aramak zorunda kaldık. Pilotu değiştirdiklerini söylediler. Kaptan pilotumuzu değiştirdik. Birazdan uçuşa devam edeceğiz. Su bile verilmedi bize. Hayatımın en kötü uçuşuydu” ifadelerini kullandı.