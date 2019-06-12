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İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU UYARISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

İstanbul DHA -  METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için yağmur ve dolu uyarısında bulundu.

İstanbul DHA - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için yağmur ve dolu uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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