İSTANBUL - METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN -1

Haber-Kamera: H\u00fcseyin CO\u015eKUN - \u0130stanbul DHA - METR\u0130S Cezaevi yan\u0131nda bulunan askeri alanda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Otluk alan\u0131n tutu\u015fmas\u0131 sonucu \u00e7\u0131kan yang\u0131na m\u00fcdahale i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n--------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc\u00d6lmek \u00fczereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden u\u00e7tuKanseri yendi, maa\u015f\u0131 kesildiBeylikd\u00fcz\u00fc'nde silahl\u0131 kavga: 2 \u00f6l\u00fc, 1 a\u011f\u0131r yaral\u0131 -1
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