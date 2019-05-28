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 İSTANBUL- METRO İNŞAATINDA YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 09:00 | Son Güncelleme

Murat SOLAK - İstanbul DHA - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

Murat SOLAK - İstanbul DHA - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü

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