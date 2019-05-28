 İSTANBUL- METRO İNŞAATINDA YANGIN (1)

Murat SOLAK - \u0130stanbul DHA - AL\u0130BEYK\u00d6Y'de metro in\u015faat\u0131nda i\u015f\u00e7ilerin kald\u0131\u011f\u0131 konteynerlerde yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevkedildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------\n-Yang\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcSat\u0131n alamayaca\u011f\u0131 \u015fey yok! Zenginli\u011fin b\u00f6ylesiSon dakika: Mu\u011fla G\u00f6kova K\u00f6rfezi'nde korkutan depremYine 3 talihli!
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