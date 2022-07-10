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  4. İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğramışlardı! Bakan Soylu'dan Senegalli aileye ziyaret

İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğramışlardı! Bakan Soylu'dan Senegalli aileye ziyaret

10.07.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileyi ziyaret etti. Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

İstanbul metrosunda ırkçı saldırıya uğramışlardı! Bakan Soylu'dan Senegalli aileye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu.

Edinilen bilgiye göre Soylu, Yenikapı-Hacıosman metro hattında bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan Senegal asıllı Davut ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

Aileye geçmiş olsun dileğini ileten Soylu, Davut'un kızları Rukiye ve Fatma'ya hediyeler verdi.

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"ONLARIN ÖFKESİ SİZE DEĞİL, BİZE"

İkamet izniyle 11 yıldır Türkiye'de bulunan Müslüman aileye yönelik davranıştan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Soylu, "Böyle bir davranışı kabul etmiyoruz. Onların öfkesi size değil, bize." ifadesini kullandı. (AA)

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Senegal Süleyman Soylu

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