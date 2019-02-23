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İSTANBUL -  MEVLÜT UYSAL BÜYÜKÇEKMECE İÇİN PROJELERİNİ AÇIKLADI (1)   

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal projelerini ve meclis üyesi adaylarını düzenlediği toplantı ile açıkladı.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal projelerini ve meclis üyesi adaylarını düzenlediği toplantı ile açıkladı. Büyükçekmece'de bulunan TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen "25 kayıp yıla 25 dev proje" başlıklı toplantıda konuşan Uysal, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle başlayan değişimin Büyükçekmece'ye uğramadığını belirterek 25 yılı telafi edeceklerini ve Büyükçekmece'nin kaderini değiştireceklerini söyledi.

"HİÇ KİMSE ÇAMURA BASMADAN EVİNE GİDECEK"
Uysal, 31 Mart'ta kendilerine yetki verilmesi halinde gerçekleştirecekleri projeleri tek tek anlattı. Büyükçekmece'nin imar planlamasını düzenlemesini ve alt yapısını yapacaklarını söyleyen Mevlüt Uysal, “Hiç kimse çamura basmadan evine gidecek" dedi. Büyükçekmece'nin sahil ve göl çevresini düzenleyeceklerini anlatan Uysal, park yapacaklarını, metrobüsün Büyükçekmece'ye kadar geleceğini, ayrıca metronun da Yenikapı'dan Büyükçekmece- Mimarsinan'a kadar uzanacağını söyledi. Büyükçekmece'de otopark sorununu da çözeceklerini ifade eden Uysal, akıllı çöp konteynerlerini Büyükçekmece'nin her yerine koyacaklarını ayrıca kapalı pazar yerleri kuracaklarını anlattı. Uysal, ilçeye bilgi evleri, teknoloji merkezleri, spor parkları, su sporları kompleksi ve kültür merkezleri yapacaklarını da kaydetti. Mevlüt Uysal, yaşlı yaşam merkezleri, kadın aktivite merkezleri ve sosyal tesisler yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:
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Mevlüt Uysal'ın konuşması
Vatandaşlardan görüntü
Genel ve detaylar

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