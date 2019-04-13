İSTANBUL - MEVLÜT UYSAL : KENDİMİZİ TEKRAR DÖNÜP DEĞERLENDİRME ADINA BİR MİLAT OLMALI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, "Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin tahmin edebileceği şeyler" dedi.

Mevlüt Uysal, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Seçimlere değinen Uysal, "Yaklaşık 1,5 yıl önce sorumluluğunu üstlendiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı makamı vardı. Bugünlerde devriyle ilgili önemli bir tartışma. O tartışma yine şahsımın aday olduğu Büyükçekmece'yle ilgili düğümlendi. İnşallah hayırlı olur. Özellikle ÖNDER genel kurulu, herhalde bu son günlerde yaptığınız bu tartışma da bir örnek olmalı. Kendimizi tekrar dönüp değerlendirme adına bir milat olmalı. Tartışma Büyükçekmece üzerinde düğümlendi ama tartışma olmayan ilçelerde de aslında o hadiselerin gerçekleştiği de hepimizin tahmin edebileceği şeyler. İnşallah bunlar bize tekrar dönüp değerlendirme adına bir vesile olur diliyorum" diye konuştu.

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-Uysal'ın açıklaması

