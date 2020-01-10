İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" etkinliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinlikte, gazetecilere okulu tanıttı.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Yazıcı, tüm gazetecilere sağlık ve başarı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda çok yönlü kurumsal iş birlikleri sürdürdüklerini dile getiren Yazıcı, "Bu sene Anadolu Ajansı ile ortak bir çalışma yürütülüyor. Özellikle meslek okullarımızdaki öğrencilerimizin, gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo televizyon gibi alanlarda birlikte çalışmalarını sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Gazetecilik mesleği, hepimizin hayatında yakından hissettiğimiz ve hızına yetişemediğimiz, belki de hızla haber alma ihtiyacı hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Bu meslek de her meslekte olduğu gibi nitelikli, doğru, iyi bir çalışmayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.