İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden soruşturma

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Çekmeköy İlkokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sırasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Çekmeköy İlçesi, Çekmeköy İlkokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28 Ekim 2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır."

