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İstanbul Modern koleksiyonu, İstanbul Havalimanı'nda sanatsever yolcularla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan bir seçki, İstanbul Havalimanı'ndaki Türk Hava Yolları Özel Yolcu Salonu'nda yolcuların beğenisine sunuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan bir seçki, Türk Hava Yolları'nın (THY) Özel Yolcu Salonu'nda sergilenmeye başlandı.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki salonuda, THY ve İstanbul Modern, Türkiye modern sanatını dünyaya tanıtmak üzere iş birliğine imza attı.

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in koleksiyonundan özel bir seçkiye, İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları Business Lounge'da yer verildi. 16 sanatçının 38 yapıtı, yarın İstanbul Modern'e ayrılan özel bir bölümde sergileniyor.

THY'nin Özel Yolcu Salonu'nda 130 metrekarelik bir alana kurulu "İstanbul Modern Sanat Müzesi Koleksiyonu'ndan Bir Seçki" isimli sergi, Türkiye modern sanatının dört ana eğilimini yansıtan, önemli örnekleri bir araya getiriyor.

- Manzara resminden soyut çizimlere

Sergide, 20. yüzyıl başı manzara resmi geleneğinden 1950’li yıllarda doğu-batı sanatları arasında sentez arayışı içerisinde olan ressamların soyut resimlerine kadar farklı örnekler yer alıyor. Figür resminin gündelik hayat içerisindeki yerini görselleştiren yapıtların da sergilendiği seçkide, Anadolu’nun kültürel değerlerini yeni bir bakış açısıyla yorumlayan kompozisyonlar da yolcularların beğenisine sunuldu.

Seçkide, Şeref Akdik, Hakkı Anlı, Fethi Arda, Ferruh Başağa, Hasan Vecih Bereketoğlu, Aliye Berger, Nurullah Berk, Adnan Çoker, Nejad Melih Devrim, Abidin Dino, Neş’e Erdok, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hoca Ali Rıza, Hikmet Onat, Selim Turan, Fahrelnissa Zeid'in yapıtları sergileniyor.

Sergiye, Türk Hava Yolları Business Lounge'nı kullanan yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.

THY ve İstanbul Modern iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında koleksiyon seçkileri yılda üç kez yenilenecek.

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