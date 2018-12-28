İstanbul Modern sanat dolu bir yılı daha geride bıraktı

İstanbul Modern'in açıklamasına göre, Karaköy'deki yeni bina tamamlanıncaya kadar Beyoğlu'nda faaliyetlerini sürdüren müze, 2018 yılını da dolu dolu geçirdi. Kısa bir taşınma molası veren müze, geçici mekanının açılışını çağdaş heykel sanatının en özgün, en yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg'in "İnsan Doğası" adlı sergisiyle mayıs ayında yaptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern, 2018 yılında 40 bin çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluştururken 318 bin ziyaretçiyi de ağırladı.

Eczacıbaşı, müzeyi 14 yılda 7,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, "2018 yılı İstanbul Modern için önemli bir değişim ve dönüşümün başlangıcı oldu. Karaköy'deki Antrepo binasına bir süreliğine veda edip, bize ev sahipliği yapacak Beyoğlu'ndaki geçici mekanımıza taşındık. 2019'da yeni müze binamızın hazırlıklarına hız verirken ülkemizin sanatsal yaratıcılığına katkı sağlayacak yeni projelerimizi de hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu ise İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle iki yeni projeyi hayata geçireceklerine dikkati çekerek, Art Maker Lab Öğrenme Merkezi ve Uluslararası Misafir Sanatçı Programı'nı 2019 itibarıyla başlatacaklarını kaydetti.

Çalıkoğlu şöyle devam etti:

"Art Maker Lab Öğrenme Merkezi, 7-15 yaş çocuk ve gençler için İstanbul Modern tarafından geliştirilen tasarlanan ve uygulanan bir deneyim alanı. 23 bin çocuk ve gence ulaşmayı hedeflediğimiz bu merkezde özel teknolojik donanımlarla sanat yapıtına, üretimine, yaratıcılığa ve keşfetmeye odaklanılacak. Bir diğer proje ise Uluslararası Misafir Sanatçı Programı olacak. Dünyanın dört bir köşesinden 10 sanatçı, tasarımcı ve mimar, İstanbul'da zanaatkarlarla buluşarak birlikte üretim yapacak."

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