İstanbul Modern Sinema'da yeni sezon

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern Sinema'nın yeni sezon için hazırladığı 6 yeni program, 20 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonun açılışı "Anthony Cragg: İnsan Doğası" sergisinden esinlenerek yapılan "Yakın Temas" programıyla 20 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Önemli heykel sanatçıları arasında yer alan Cragg'in İstanbul Modern'deki sergisine paralel hazırlanan programda, sinemanın insan veya insan olmayan bedeni öne çıkardığı, sesi, rengi veya kamerasıyla bedenselleştirdiği filmlerden bir seçki yer alıyor.

Arjantin Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Lucretia Martel Retrospektifi"nde Arjantinli yönetmen Martel'in tüm uzun metrajlı yapımları ile 3 kısa filmi 18-21 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek.

İstanbul Modern Sinema'da ikinci kez sinemaseverlerle buluşacak olan "Polonya'dan Şimdi" adlı programda Polonya sinemasının son dönem örneklerine yer verilecek.

Polonya Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla 25-28 Ekim tarihleri arasında seyirciyle buluşacak olan programda, bu yıl kısalardan bir seçki de yer alacak.