HABER

İstanbul Modern Sinema'dan yeni program

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye sinemasından en yeni filmlerin bir araya getirildiği "Biz de Varız!" programı yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği "Biz de Varız!" programı yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 5 - 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Sekizincisi yarın başlayacak ve farklı hikayeler, karakterler, anlatım tarzlarına sahip filmleri bir araya getiren program, keşif filmlerinden vizyonda yeterince yer bulamayan yapımlara uzanıyor.

Seçkide yer alan, Burak Çevik’in Berlin’de görücüye çıkan ve deneysel anlatımıyla dikkat çeken ikinci uzun metrajı Aidiyet ile Senegal’den Türkiye’ye göçen Amina’nın öyküsünü filme aktaran belgesel Amina, festivallerden sonra ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Prömiyerlerini Toronto, Locarno ve Karlovy Vary gibi prestijli festivallerde yapan filmlerin de izleyiciyle buluştuğu programda; kentsel dönüşüm hikayesi Saf, insanın doğayla ilişkisini rüya gibi akan bir anlatımla aktaran Nebula, Ömür Atay’ın televizyon kariyerinden sonra çektiği ilk uzun metrajı Kardeşler ve Köken Ergun’un Gelibolu Yarımadası’nda düzenlenen şehit anma etkinliklerini incelediği belgeseli Şehitler yer alıyor.

Yönetmen, oyuncu, yapımcı ve tüm film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek gösterimlerle izleyiciyle buluşacak isimler arasında Barış Atay, Burak Çevik, Serhat Karaaslan, Yiğit Ege Yazar, Gözde Mutluer, Caner Şahin, Alican Yücesoy, Tarık Aktaş, Emre Yeksan, Ali Vatansever ve Ceylan Özgün Özçelik gibi ödüllü sinemacılar da yer alıyor.

Uzun metrajlara ek olarak bu yıl kısa film seçkisine de yer veren "Biz de Varız!"da, festivallerden ödüllerle dönmüş pek çok yapımın gösterimi film ekiplerinin katılımıyla sinemaseverlerle buluşuyor.

Programla ilgili https://www.istanbulmodern.org/tr/sinema/guncel-program/biz-de-variz\_2368.html adresinden bilgi alınabiliyor.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1)Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı (1)
Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai (2)Dünya Madenciler Günü'nde yerin altında mesai (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Modern

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Sultangazi'de pitbull paniği! Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Korku dolu anlar! Bir anda karşılarında gördüler

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.