İstanbul Modern Sinema'dan yeni program

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği "Biz de Varız!" programı yönetmen ve oyuncuların katılımıyla 5 - 22 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Sekizincisi yarın başlayacak ve farklı hikayeler, karakterler, anlatım tarzlarına sahip filmleri bir araya getiren program, keşif filmlerinden vizyonda yeterince yer bulamayan yapımlara uzanıyor.

Seçkide yer alan, Burak Çevik’in Berlin’de görücüye çıkan ve deneysel anlatımıyla dikkat çeken ikinci uzun metrajı Aidiyet ile Senegal’den Türkiye’ye göçen Amina’nın öyküsünü filme aktaran belgesel Amina, festivallerden sonra ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Prömiyerlerini Toronto, Locarno ve Karlovy Vary gibi prestijli festivallerde yapan filmlerin de izleyiciyle buluştuğu programda; kentsel dönüşüm hikayesi Saf, insanın doğayla ilişkisini rüya gibi akan bir anlatımla aktaran Nebula, Ömür Atay’ın televizyon kariyerinden sonra çektiği ilk uzun metrajı Kardeşler ve Köken Ergun’un Gelibolu Yarımadası’nda düzenlenen şehit anma etkinliklerini incelediği belgeseli Şehitler yer alıyor.