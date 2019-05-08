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Hollanda’dan Azerbaycan’a, Meksika’dan Danimarka’ya uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar, farklı coğrafyalardan İstanbul’a gelerek zanaatkarlarla birlikte üretim yapacak.

İSTKA'nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklediği proje kapsamında, her biri kendi üretim süreçlerinde zanaat ve gelenek konularına odaklanan ya da farklı malzeme ve tekniklerle çalışmalarını yürüten isimler seçildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen program, farklı kentlerden güncel sanatçı, mimar ve tasarımcılar ile İstanbul’daki zanaatkarları Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk kez buluşturuyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern’in dünyanın dört bir köşesinden sanatçıları İstanbul’a davet ettiği ve Türkiye’nin uluslararası tanıtımında fark yaratacak yeni projesi "Uluslararası Misafir Sanatçı Programı"na katılacak sanatçılar belirlendi.

"Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernandez (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Helsinki),

Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia), Jorinde Voigt (Berlin)"

İstanbul'un yenilikçi ve yaratıcı potansiyelinin küresel ölçekte tanıtımını ve görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan programda misafir sanatçılar, İstanbul’da zanaat ustalarıyla bir araya gelmeye başlıyor.

- Yapıtlar 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek

Programa davet edilen her bir sanatçı, İstanbul’da toplam altı hafta geçirecek. Her bir sanatçının ihtiyaçlarına göre şekillenen programda, sanatçılara öncelikle İstanbul’daki zanaatkar atölyeleri ve zanaatkarlar tanıtılacak.

Sanatçılar hangi zanaatkarla çalışacaklarına karar verdikten sonra, projelerini İstanbul’da üretecek. Program süresince üretilecek yapıtlar, Şubat 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek ve sergiye eşlik etmek üzere hazırlanacak katalog, projenin kaydını oluşturacak. Bu süreçte sanatçılarla atölye çalışmaları düzenlenerek kamusal programların hazırlanması ve sergiye paralel eğitim atölyelerinin gerçekleştirilmesi de planlanıyor.

