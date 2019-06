"Kentler sakinlerinin kendine has yaşama hallerini ve barınaklarını şekillendirildiği alanlardır. Bu yüzden onları inşa eden toplumların aynasıdırlar, bir kültürü kurduğu şehirler üzerinden okuyabilirsiniz. Kentler, toplumların hakiki ruhunu gözlemleyebileceğiniz açık hava antropoloji ve etnografya müzeleri gibidirler.

Kültürel, mimari mirasın ve belleğin sürdürülebilirliği konusunda belge ve kurgu üretmeyi bir direniş biçimi olarak görüyorum. Bunu yaparken sıradanlıktan kaynaklanan aşinalığı kırmayı ve ortaya çıkan görselliğin beklenmedik bir algıya zemin yaratmasını amaçlıyorum."

- "Ben bu ülkede daha özgür yaşadığımı düşünüyorum"

Sanatçı adaylarının gelecek kaygısı yüzünden üretimlerinin azalmasını ya da sanatsal üretimi bırakmalarının sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde olduğuna dikkati çeken Germen, "Geçen hafta okuduğum bir raporda ABD'nin her yıl 30 bin sanat okulu mezunu verdiği halde bunlardan ancak 500 tanesinin sanat üretimi yapmaya devam ederek hayatını kazanabildiğini ve ancak 5 tanesinin de yıldız sanatçı olabildiğini öğrendim. Yani bu yalnızca bizim ülkemize has bir durum değil." dedi.

Germen, Batılı devletlerin muhalefeti kontrol altında tutmak adına sanata değer verdiğine işaret ederek, "Ben bu ülkede sanat yaşamı anlamında daha özgür yaşadığımı düşünüyorum. Mesela ben 3 işi aynı anda yapabiliyorum, profesyonel fotoğrafçıyım, tam zamanlı olarak üniversitede çalışıyorum ve aynı zamanda sanatçıyım. Ancak, Batı'da öyle bir sistem kurgulanmış ki, orada hep sizin belli bir şey yapmanızı ve onu sürdürmenizi isterler." diye konuştu.