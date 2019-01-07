HABER

İSTANBUL - MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Taylan ERGÜN  - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de hızla ilerleyen motosiklet, yola çıkan minibüs ile çarpıştı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de hızla ilerleyen motosiklet, yola çıkan minibüs ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy Fatih mahallesinde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Gültekin Karaahmet (35), yola aniden çıkan U.U. yönetimindeki minibüse çarptı. Motosiklet sürücüsü kaskı takılı olmasına rağmen çarpmanın etkisi ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini korurken minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Güvenlik kamerasından kaza anı

-Olay yerindeki polis incelemesi

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Mezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattıMezbahadan kaçan boğa, zor anlar yaşattı
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildiTürk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Eltiler fuhuş yaparken suçüstü yakalandı

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

AK Partili isim İYİ Parti'den aday mı olacak?

Ücretli poşetler için önemli teklif!

Ücretli poşetler için önemli teklif!

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

7 parti seçime HDP ile girme kararı aldı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Gündemi sarsan iddiayla ilgili flaş gelişme! Beyin göçü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Türk ve Yunan polisinden ortak operasyon: Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumu

Metin Akpınar hakkında son dakika gelişmesi! Dosyası ayrıldı, fezleke hazırlandı

Metin Akpınar'la ilgili flaş gelişme!

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Giden hayran kalıyor! Kar altında havuz keyfi

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı!

CHP'li eski milletvekili Eren Erdem serbest bırakıldı

Eren Erdem serbest bırakıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.