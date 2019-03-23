HABER

 İSTANBUL  - MOTOSİKLETLİ TRAFİK MAGANDASININ TEM'DE TEHLİKELİ HAREKETLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

  Haber: Ersan SAN İSTANBUL DHA İstanbul'da yollarda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü o anları kask kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.

Haber: Ersan SAN İSTANBUL DHA
İstanbul'da yollarda tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü o anları kask kamerasıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
İstanbul'da bir çok yolda kendisi ve diğer sürücüler için tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosikletli o anları kask kamerasıyla kaydetti. O görüntülerden biri TEM Otoyolu Levent mevkii Mahmutbey İstikametinden. Hızla ilerleyen motosikletli araçların arasından geçerken motosikletinin ön tekerini kaldırıyor. Makaslar atarak ilerleyen sürücünün hızı zaman zaman 150 kilometre hıza ulaşıyor.
Motosikletlinin tehlikeli hareketlerini arkadaşları da görüntülüyor.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Magandanın tehlikeli araç kullanması
-Tek tekerlek üzerinde ilerlemesi
-Beşiktaş'ta ilerlemesi
-Genel ve detaylar

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Spor yaparken köpek saldırısına uğrayan profesör yanında sopa taşıyacakSpor yaparken köpek saldırısına uğrayan profesör yanında sopa taşıyacak
Kaymakam Kendüzler: Yüksekova'ya yatırım yapan kazanırKaymakam Kendüzler: Yüksekova'ya yatırım yapan kazanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.