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İstanbul Müftülüğü'den Suriye’ye gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce Suriyeli mültecilere yönelik düzenlenen yardım kampanyasında 7 tır dolusu kuru gıda yardımı Azez'e doğru yola çıktı - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: - "İnsanımız ne zaman bir mülteci, muhacir, dertli ve ihtiyaç sahibi varsa onun yanında olmayı imanının muktezası sayıyor ve lokmasını bölüşmeyi şeref addediyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce "İyilik mülteci kardeşinin tebessümüdür" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 7 tır dolusu gıda malzemesi Azez'e doğru yola çıktı.

Toplanan yardımların Suriye'ye gönderilmesi için Merter Veysel Karani Camisi önünde uğurlama programı düzenlendi. Programda konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, ramazan ikliminin gölgesinin insanların üzerine düştüğünü belirterek böyle bir atmosferde iyilik yapmanın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yılmaz, ramazan öncesi Gençlik Koordinatörlüğünün Suriyeliler için 7 tır dolusu kuru gıda erzağı topladığını belirterek, "Gerçekten orada sefalet, açlık, zorluk, bir dram ve trajedi var. Bu trajediye destek olmak ve oradaki kardeşlerimizin gönüllerini ihya etmek ve ramazan sevincini onlara da tattırmak amacıyla başlatılan bu kampanyanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kampanyanın düzenlenme zamanının çok değerli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ramazan arifesinde bu kampanyanın sonlandırılıp, erzağın oraya ulaştırılıyor olması Cenab-ı Hakk’ın büyük bir lütfu. Bu manada emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu manada insanımız ne zaman bir mülteci, muhacir, dertli ve ihtiyaç sahibi varsa onun yanında olmayı imanının muktezası sayıyor ve lokmasını bölüşmeyi şeref addediyor. Allah bu kampanyaya destek verenlerin her birinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, daha sonra ilk yardım kolisini sembolik olarak tırlara yükledi. Yardım tırları Yılmaz'ın yaptığı dua sonrası İstanbul Müftü Yardımcıları, ilçe müftüleri ve vatandaşların katılımıyla tekbirler ve mehteran takımının seslendirdiği marşların eşliğinde Azez'e uğurlandı.

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