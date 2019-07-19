HABER

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ'NDE CÜBBE TÖRENİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'ya cübbesini giydirdi.
İstanbul Müftülüğü Ek Hizmet binasında cübbe töreni düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul eski müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İlçe müftüleri ve çok sayıda müftülük çalışanı katıldı. Erbaş, düzenlenen törende cübbeyi, Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalıya giydirdi.

"İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ ÇOK KÖKLÜ BİR GELENEĞE YASLANMAKTA"
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşmasını yapmak için kürsüye gelen İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “İstanbul Müftülüğü Şeyhülislamlık, müftilenamlık ve meşihat gibi çok köklü bir geleneğe yaslanmakta. Zembilli Ali Efendi, Ebu Suud Efendi gibi ileri gelen Osmanlı Alimlerine kadar giden bu gelenek, Fehmi Ülgener, Ömer Nasuhi Bilmen, Bekir Haki Yener, İbrahim Bedrettin Elmalı, Ali Fikri Yavuz, Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı, Selahattin Kaya gibi büyüklerimizin hizmetleriyle şekillenmiş bir gelenek. Bu geleneğe sahip çıkma ve önceki dönemlerde yürütülen güzel faaliyetleri koruma gibi bir sorumluluğum olduğu yanı sıra da yeni hizmet ve faaliyetlerle de bu geleneği daha da güçlendirerek bizden sonraki geleceklere aktarma gibi bir yükümlülüğümüz olduğu bilincindeyim." İfadelerini kullandı.

“BİZ GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKARSAK GÖREVİMİZİ YAPMIŞ SAYILIRIZ"
Maşalı'nın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Biz eğer çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkarsak görevimizi yapmış sayılırız. Biz sahip çıkmazsak onlara sahip çıkacak o kadar çok grup, kişi var ki ama doğru bilgiyi kim bu çocuklara gençlere verecek. Biz. Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri, İmam Hatip liseleri. İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip liseleri bizim teşkilatımıza hoca yetiştiren müesseseler. O yüzden her müftülüğümüzde yapmış olduğumuz ziyarette olmazsa olmazımızın ilahiyat fakültelerimizle irtibatımızın çok sıkı bir şekilde devam etmesini hatırlatmak oluyor. Kürsülerimiz İlahiyat Fakültelerimiz için açık. Mihraplarımız, minberlerimiz imam hatip liselerimiz için açık. Biz işbirliği içerisinde vazifemizi yürütürsek verim ikiye katlanacaktır, üçe katlanacaktır, beşe katlanacaktır." şeklinde konuştu.

“DÜNYANIN HER YERİNDE EN ÇOK İSTİSMARA AÇIK OLAN KONULARDAN BİRİSİDİR, DİN"
Pazartesi günü Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İstişare heyetiyle ikinci kez toplantı yapacaklarını belirten Prof. Dr. Ali Erbaş, toplantılarda dini istismar eden yapılara karşı hangi tedbiri almaları gerektiğini, doğru bilgiyi sistematik, programlı ve müfredatlı bir şekilde gençlere nasıl aktarılabileceğinin müzakeresini yapacaklarını belirtti.
Erbaş sözlerine şöyle devam etti:
“Her birimizin hiçbir zaman ihmal etmemesi gereken konuların başında yer alıyor din istismarı konusu. Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde en çok istismara açık olan konulardan birisidir, din. Buna fırsat vermemeliyiz. Bunun yolu da daha fazla eğitim öğretimle ilgilenmekten geçiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 111 bir ülkeden 10 binin üzerinde öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı olarak destek veriyoruz. Çünkü doğru dini bilgi ile donatılan gençler, sonu terör örgütüyle biten bazı guruplardan uzak duruyorlar. Bunu yaşayarak görüyoruz. O terör örgütlerinin nasıl ortaya çıktığını serüvenini hepimiz biliyoruz. Buna set olacak bizleriz, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakülteleri ve imam hatip liseleri."
Erbaş konuşmasının ardından İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'ya cübbesini giydirerek 'Besmele' yazılı plaket taktim etti.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Törene gelenlerden detaylar
-İstanbul Müftüsünün konuşması
-Diyanet İşleri Başkanının konuşması
-Cübbe giyilmesi
-Hediye Taktimi
-Genel ve Detaylar

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
Ataşehir’de devrilen kamyonet nedeniyle trafik durduAtaşehir’de devrilen kamyonet nedeniyle trafik durdu
Mardinli hacı adayları dualarla uğurlandıMardinli hacı adayları dualarla uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.