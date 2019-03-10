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İstanbul Müftülüğü'nden Suriyeli çocuklara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce "Bir Çocuğun Gözlerinde Saklıdır İyilik" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Kilis'teki kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklara ihtiyaç malzemesi götüren 5 tır bugün İstanbul'dan yola çıkacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce "Bir Çocuğun Gözlerinde Saklıdır İyilik" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında Kilis'teki kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklara ihtiyaç malzemesi götüren 5 tır İstanbul'dan bugün yola çıkacak.

Tırlarda mülteci kamplarında kalan 0-12 yaş arası çocuklar için battaniye, kıyafet, gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Sancaktepe Yunus Emre Camisi önünde, gönüllülerin yardımlarından oluşan malzemeleri taşıyan tırlar yola çıkmadan önce düzenlenen programda konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, yardımların savaşın zorlu şartlarından kaçarak Türkiye'ye gelmek zorunda kalan Suriyeli çocukların yüzlerini güldürmek ve onları mutlu etmek için toplandığını söyledi.

Paylaşma ve ihtiyacı olana gönülden yardım etme duygusuyla başlatılan kampanyanın tüm insanlık için örnek teşkil ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Amacımız soğuktan üşüyen evlatlarımıza özellikle mülteci kamplarımızda kalan çocuklarımıza ulaşmak için Gençlik Koordinatörlüğümüzce başlatılan bu kampanya, güzel kalpli insanların katkılarıyla büyüdü ve çok güzel karşılık buldu. Özellikle hanımefendilerimiz elleriyle ördükleri şapkaları, kaşkolları, kazakları ve giysileri gönderiyor. El emeği göz nuruyla yapılan bu yardımlar çok daha değerli. Vermek, destek olmak, acıyı paylaşmak, gerektiğinde lokmaya paylaşmak çok faziletli bir amel. Bizim insanımız imkanı, sofrasını paylaşmayı seviyor. İnsan olmanın gereği olan diğergamlık duygusuyla donanmış insanlarız. Bu milletin bu güzel duygularla inşallah kıyamete kadar payidar olmasının diliyorum. Çünkü bu bir serdengeçtiliktir, kardeşini kendine tercih etmek ve kendinden daha değerli görmektir, özünden, gönülden vermektir. "

Tırlar, toplanan yardım malzemelerinin yüklenmesinin ardından İstanbul'dan Kilis'teki mülteci kamplarına ulaşmak üzere akşam saatlerinde yola çıkacak.

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İstanbul il müftüsü Hasan Kamil Yılmaz İstanbul Müftülüğü suriyeli çocuk

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