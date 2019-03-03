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İstanbul Müftüsü: Gençlerimizi cami, mabet ile buluşturmak önemli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Müftüsü Prof.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gençlere büyük önem verdiklerini söyledi.

Müftü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 'Gençlerle Camide Buluşma' etkinlikleri kapsamında son olarak bugün Avcılar’daki Merkez Ulu Camii’ne geldi. Yılmaz, sabah namazından sonra yaptığı konuşmada gençlerin, varlık alemi, bilginin kaynağı, insanın ve hayatın ne olduğu konusunda bilgilenmelerine öncelik verdiklerini söyledi. Yılmaz, gençlerin manevi duygularla mücehhez, cami-cemaat ile barışık olması ve manevi değerleri kuşanarak, yetişmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

“Geleceğimiz, istikbalimiz onlar. Herkesin camiye, secde ettiği yere kimi bırakacağını düşünerek hareket etmesi çok önemli. Fani dünyada yaşıyoruz, geçiciyiz. Bizim mabetteki yerimize kim varis olacak? Evimizdeki seccadeyi kim kullanacak? Bunları şimdiden düşünüp, yerimize haleflerimizi yetiştirmeliyiz. Bu camide mabette buluşmakla mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığımız ‘Gençliğe Değer Projesi’ ile sürekli gençlerimiz ile birlikte olmayı, din, dini hayatla, manevi değerlerle yetişmesini sağlayan çalışmalara önem veriyor. Gençlerimiz ile sabah namazında buluşmayı önemsiyoruz.”

Kuran Kursu öğrencilerinin ilahi okuduğu sabah namazına Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İlçe Müftüsü Bekir Derin de katıldı. Namaza katılanlara çorba ikram edildi.

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