İstanbul Müftüsü Yılmaz emekli oldu

"Özellikle gençlerle ilgili yapmış olduğu çalışmalar hakikaten iz bıraktı. Her pazar sabahı bir camide gençlerle baş başa. Büyük Çamlıca Camisi'nde 100 bine yakın gençle sabah namazını kılmış olmamız... Oradaki kalabalığı görünce 'Elhamdülillah' dedim. O kadar gençle birlikte sabah namazı kılmak, secde ve rüku etmek mutlulukların en büyüğü. İnşallah sonraki arkadaşlarımız, hocamızın halefi, yardımcıları bunu devam ettirecekler. Çünkü bizim geleceğimizi kendilerine emanet edeceğimiz en önemli değerlerimiz, varlıklarımız gençler. Bugün 18 milyon üniversite öncesi öğrenci, 7-8 milyon da üniversitede, toplamda 25-28 milyon öğrencimiz var. Dünyada 140 küsur ülkenin nüfusu 25 milyonun altında. Bizim o kadar çok ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. En büyük zenginlik. Ülkemizin yaş ortalaması 30-31'lerde. Buna sahip çıkmamız gerekiyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl bir proje başlattığını kaydeden Erbaş, "Her imamımıza 10 genç emanet ediyoruz. Listeler yapıyoruz. Müftülerimiz her imama 10 genci zimmetliyor. 'Genç bulamadım' diyecek tek bir imamımız yok." dedi.

Bu mekanın önceleri Yeniçeri Ocağı'nın merkeziyken daha sonra Şeyhülislamlık makamı olduğunu hatırlatan Yılmaz, "11. İstanbul Müftüsü olarak göreve başladıktan sonra büyük bir tarih hazinesinin üstünde olduğumuz gerçeğini daha yakından görme imkanım oldu. İstanbul ve Müftülük, her ikisi de ayrı bir tarih ve hazine. Müftülük sıfatı İstanbul ile buluşunca daha derin bir anlam ve değer kazanmaktadır. İstanbul Müftülüğü görevimiz boyunca leşker-i duanın tarihteki misyonuna yakışır bir şekilde hizmet etme derdinde olduk." diye konuştu.

İstanbul Müftülüğündeki görevi süresince değerleri dünden bugüne aktarmak, dün ile bugün arasında köprü kurmak ve geleceğe kanat açmak amacıyla çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul Müftülüğü sadece İstanbul'dan ibaret değil şüphesiz. İstanbul Müftülüğü'nün, Orta Doğu ve Balkanlar'da tarihi misyonu dolayısıyla çok önemli ve farklı bir değeri vardır. Gönül coğrafyamızda İstanbul Müftülüğü'ne büyük bir önem ve değer atfedildiğini bizzat gözlemleme imkanım oldu. Bu yüzden Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığından sonra İstanbul Müftülüğünü dışarıdan okunanın aksine asla bir tenzil gibi görmedim. Belki hakkını vererek tam liyakatle temsil edemesem de bu unvanı taşımaktan büyük bir onur duydum. İstanbul Müftülüğü'ndeki görevimi hakkıyla yerine getirmek için büyük bir çaba sarfettim. İstanbul’un 39 ilçesinin her birinde hemen her hafta çocuklarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla, din gönüllülerimizle ve toplumun her kesimiyle çeşitli vesilelerle bir araya gelmeye özen gösterdim. İstanbul Müftülüğü gibi köklü ve önemli bir kurumu sadece bir idari makam olarak görmedim."