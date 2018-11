İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle buluştu

Programda konuşan Yılmaz, her türlü güzelliği kendisinden öğrendikleri Hz. Muhammed'i her vesileyle anmanın, anlamanın, yaşamanın ve yaşatmanın görevleri olduğunu belirtti.

Yılmaz, Hz. Muhammed'in misyonunu Veda Haccı'nda Müslümanlara tek tek anlattığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Efendimizin 23 yıl boyunca gerçekleştirdiği inkılaplar, kendisi tarafından Veda Haccı'nda hutbe irade edilerek tek tek anlatılmıştır. İnsanlara sağladığı eşitlik; insanın rengiyle, boyuyla, posuyla, ırkıyla, mensubiyetiyle diğerinden üstün olamayacağı ifade etmiştir. Herkesin malının, canının, ırz ve namusunun korunmuş olduğunu, mübarek ve değerli olduğunu ifade etmiştir. Faizin, kan davasının kaldırıldığını, herkesin hür doğduğunu söylemiştir. Bugün insanlığın yeni ulaştığı pek çok bilgiyi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne girmiş hususları Efendimiz 1400 yıl önce insanlığa ilan etmiştir. Veda Haccı'nda Allah Resulü'nün ashabına 'Burada beni dinleyenler, sözlerimi duymayanlara ulaştırsınlar.' diyerek sorumluluk da yüklemiştir. Oradaki ashab-ı kiram bu sorumluluğun derdine düşmüş, 125 bin sahabenin her biri at sırtında dünyayı dolaşmıştır. Resulullah'tan öğrendikleri bu mesajı Mekke ve Medine'den Şam, Mısır, Orta Asya, Buhara, Semerkant, Taşkent, Kafkaslar ve İstanbul'a kadar taşımışlardır. Dolayısıyla Resulullah'ın misyonu ve onun bize yüklediği sorumluluk hepimizin üzerinde devam etmektedir. Bunun yolu da en azından nesillerden nesillere, babalardan evlatlara, büyüklerden küçüklere, sesimizin ulaştığı her yere bunları taşımaktır. Dinimizde herkes İslam'ın misyoneridir. Dolayısıyla bu hepimizin boynunda bir borçtur."