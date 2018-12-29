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İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: - "Çocuklarımızı geleceğe göre hazırlayalım. Hz. Ali 'Çocuklarınızı sizden sonraki döneme göre hazırlayın' diyor. Gerçekten onların dilini anlamak, dünyalarına girebilmek bizim sorumluluğumuzdur. Gençleri kendimize benzetmek yerine dillerini anlayıp, gönül dünyalarına hulul etmek gibi bir sorumluluğumuz var"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ataşehir Mimar Sinan Camisinde gençlerle sabah namazında buluştu.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, "Cami Gençlik Buluşması" kapsamında düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programda konuşan Yılmaz, gençlere sahip çıkmak amacıyla sabah namazı buluşmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gençlerle secde etmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, "Bizim yüreğimizdeki duygular ve gayeler onlara intikal etsin. Yeryüzünde Allah'a kul olma bilinci onlar vasıtasıyla ebediyete kadar taşınsın. Derdimiz ve davamız budur." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasında cehalet ve fukaralığın hakim olduğuna değinen Yılmaz, "İslam tarihine baktığımız zaman gençlerin dava şuuruyla, kulluk endişesiyle yetiştirilip ilim ve irfanla donatıldığı zamanlarda biz Maveraünnehir, Kuzey Afrika, Anadolu Osmanlı medeniyetini kurmuş, Balkanlara ulaşmışız. Ama cehaletin ve fukaralığını egemen olduğu bugünkü İslam dünyası kan gölüne dönmüş vaziyette. Bunun temel sebebi kulluktan uzaklaşmak ve kardeşlik bilincini kaybetmektir. Biz arzu ediyoruz ki gençlerimiz yeniden bir medeniyet derdinde olarak hayata atılsınlar. Her biri bir İmam-ı Azam, İmam-ı Gazali, Mevlana, Yunus olma derdinde olsunlar." diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz, İslam dünyasında akan kan ve gözyaşının dinmesinin gençlerin iyi yetişmesine bağlı olduğuna dikkati çekerek, gençlerin kendilerini iyi okumaları, kabiliyet ve istidatlarını görerek, hedef belirlemeleri gerektiğini vurguladı.

İlim ve irfanla dünyaya egemen olunması ve kulluğu gerçekleştirmenin mümkün olduğunu dile getiren Yılmaz, konuşmasında, "Elhamdülillah, ülkemizde iyiye doğru bir gidiş var. Ama Suriye'de, Yemen'de gerçekten büyük bir afet, açlık ve sefalet var. Açlıktan ölen yavruları gördükçe insanın yüreği dayanmıyor. Bu yüzden 'Kainatın gidişinden Müslüman sorumludur' bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Kendimize, ailemize, çocuklarımıza bu sorumluluğu aşılama görevimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek nesillerin iyi yetiştirilmesi gerektiğinin önemine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Efendimiz, 1400 sene öncesinden hedef göstererek, 'İki günü bir olan ziyandadır' diyor. Düne göre bugün, bugüne göre yarın daha iyi olmak zorundayız. Hz. Mevlana, 'Dün dünle beraber geçti cancağazım / Bugün yeni şeyler söylemek lazım' derken günün şartlarına göre söylenecek sözü ve atılacak adımları işaret ediyor. Çocuklarımızı geleceğe göre hazırlayalım. Hz. Ali, 'Çocuklarınızı sizden sonraki döneme göre hazırlayın' diyor. Gerçekten onların dilini anlamak, dünyalarına girebilmek bizim sorumluluğumuzdur. Gençleri kendimize benzetmek yerine, dillerini anlayıp, gönül dünyalarına hulul etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Allah-ü Teala hepimize bu şuura ermeyi ve çocuklarımıza sahip olmayı nasip eylesin."

Program sonunda cemaate çorba ikram edildi.

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Cami-Gençlik Buluşması İstanbul Müftülüğü İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

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