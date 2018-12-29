İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ataşehir Mimar Sinan Camisinde gençlerle sabah namazında buluştu.

İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, "Cami Gençlik Buluşması" kapsamında düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programda konuşan Yılmaz, gençlere sahip çıkmak amacıyla sabah namazı buluşmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gençlerle secde etmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, "Bizim yüreğimizdeki duygular ve gayeler onlara intikal etsin. Yeryüzünde Allah'a kul olma bilinci onlar vasıtasıyla ebediyete kadar taşınsın. Derdimiz ve davamız budur." ifadelerini kullandı.

İslam dünyasında cehalet ve fukaralığın hakim olduğuna değinen Yılmaz, "İslam tarihine baktığımız zaman gençlerin dava şuuruyla, kulluk endişesiyle yetiştirilip ilim ve irfanla donatıldığı zamanlarda biz Maveraünnehir, Kuzey Afrika, Anadolu Osmanlı medeniyetini kurmuş, Balkanlara ulaşmışız. Ama cehaletin ve fukaralığını egemen olduğu bugünkü İslam dünyası kan gölüne dönmüş vaziyette. Bunun temel sebebi kulluktan uzaklaşmak ve kardeşlik bilincini kaybetmektir. Biz arzu ediyoruz ki gençlerimiz yeniden bir medeniyet derdinde olarak hayata atılsınlar. Her biri bir İmam-ı Azam, İmam-ı Gazali, Mevlana, Yunus olma derdinde olsunlar." diye konuştu.