İSTANBUL (AA) - Gerçek çekimlerle animasyonun birlikte kullanıldığı, 5 Ekim'de seyirciyle buluşacak "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi"nin galası yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KÜLTÜR AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile çekimleri İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarında yapılan filmin galasına katılan oyuncular, gösterim öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

İstanbul Muhafızları'nın senaristi "Aslı" karakterini oynayan Funda Güray, filmi çekerken çok eğlendiklerini, hep beraber bir aile gibi olduklarını söyledi.

Bu eğlencenin ekrana da yansıdığını düşündüklerini dile getiren Güray, filmin senaryosuna ilişkin şunları kaydetti:

"Hikayede Aslı karakterini canlandırıyorum. İstanbul Muhafızları'nın senaristi olan Aslı, bir gümüş ustasıyla karşılaşıyor ve ona 'Ab-ı Hayat Suyu' veriliyor. Bu su senaryosunun üzerine dökülüyor ve İstanbul Muhafızları bizim dünyamıza geliyor. Daha sonrasında onlarla birlikte bir sürü maceranın içerisinde oluyoruz."

Oyuncu Lemi Filozof, çok kaliteli bir film olduğunu belirterek, "Çok emek verildi. Bilgisayar başında yüzlerce insanın emek verdiği bir animasyon çalışması var. Hepsinin emeğine sağlık. Hem çocuklar hem de aileleri çok sevecek." ifadesini kullandı.