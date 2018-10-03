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"İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi"nin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 23:31 | Son Güncelleme

Oyuncu Funda Güray: - "Hikayede Aslı karakterini canlandırıyorum. İstanbul Muhafızları'nın senaristi olan Aslı, bir gümüş ustasıyla karşılaşıyor ve ona 'Ab-ı Hayat Suyu' veriliyor. Bu su senaryosunun üzerine dökülüyor ve İstanbul Muhafızları bizim dünyamıza geliyor. Daha sonrasında onlarla birlikte bir sürü maceranın içerisinde oluyoruz" - Gümüş ustası "Veli Dede"yi oynayan Ali Uyandıran: - "Çocuklarımızı bekliyoruz, anneleri babaları da bekliyoruz. Filmi izleyince mutlu olacaklar"

İSTANBUL (AA) - Gerçek çekimlerle animasyonun birlikte kullanıldığı, 5 Ekim'de seyirciyle buluşacak "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi"nin galası yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KÜLTÜR AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile çekimleri İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarında yapılan filmin galasına katılan oyuncular, gösterim öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

İstanbul Muhafızları'nın senaristi "Aslı" karakterini oynayan Funda Güray, filmi çekerken çok eğlendiklerini, hep beraber bir aile gibi olduklarını söyledi.

Bu eğlencenin ekrana da yansıdığını düşündüklerini dile getiren Güray, filmin senaryosuna ilişkin şunları kaydetti:

"Hikayede Aslı karakterini canlandırıyorum. İstanbul Muhafızları'nın senaristi olan Aslı, bir gümüş ustasıyla karşılaşıyor ve ona 'Ab-ı Hayat Suyu' veriliyor. Bu su senaryosunun üzerine dökülüyor ve İstanbul Muhafızları bizim dünyamıza geliyor. Daha sonrasında onlarla birlikte bir sürü maceranın içerisinde oluyoruz."

Oyuncu Lemi Filozof, çok kaliteli bir film olduğunu belirterek, "Çok emek verildi. Bilgisayar başında yüzlerce insanın emek verdiği bir animasyon çalışması var. Hepsinin emeğine sağlık. Hem çocuklar hem de aileleri çok sevecek." ifadesini kullandı.

- "Çocuklarımızı, anneleri ve babaları bekliyoruz"

Gümüş ustası "Veli Dede"yi oynayan Ali Uyandıran "Çok güzel iş oldu. Çocuklarımızı bekliyoruz, anneleri babaları da bekliyoruz. Filmi izleyince mutlu olacaklar." şeklinde konuştu.

Oyuncu Berk Yaparel ise "İstanbul Muhafızları artık bir marka ve bu markayı sinemaya aktarmak hepimiz adına çok keyifli oldu." dedi.

- Film hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi KÜLTÜR AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile çizgi diziden beyazperdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" filminin çekimleri İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarında yapıldı.

Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet’te gerçekleştirilen çekimler, özel teknikler sayesinde animasyon karakterlerle birleştirildi.

Çekimleri ve animasyon aşaması bir yılda tamamlanan filmin yönetmenliğini Çağrı Cem Bayraklı, görüntü yönetmenliğini Ahmet Kasapoğlu yaparken, senaryosu ise Mehmet Barış Günger tarafından yazıldı.

Gerçek çekimlerle animasyonun birlikte kullanıldığı filmde Suna Selen Sümer, Ali Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin rol alıyor.

Filmde İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin senaristi olan Aslı'nın gümüş ustası Veli dedenin dükkanına gitmesiyle başlayan macera ve heyecan dolu olaylar anlatılıyor.

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