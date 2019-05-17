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İstanbul Muhtarları Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "İstanbul'un muhtarlarıyla ilçelerinde bir araya geliyor, onları dinliyor ve onların sorunlarını, taleplerini çözmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'un muhtarlarıyla ilçelerinde bir araya geliyor, onları dinliyor ve onların sorunlarını, taleplerini çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Muhtarları Buluşması'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara bakışını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarları çok önemsediğini ve sahip çıktığını aktaran Soylu, muhtarların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin baş misafiri olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın muhtarların sorun ve taleplerinin çözümü için bakanlara, valilere ve belediye başkanlarına talimat verdiğini dile getiren Soylu, "Muhtarları üzmeyeceksiniz, emirlerinde olacaksınız." talimatının net ve kati olduğu belirtti.

- "Muhtarlar hem dostlarımız hem de yakın mesai arkadaşlarımız"

Soylu, "Türkiye'nin en köşesindeki muhtarlarımızın hem taleplerini yerine getirebilmek için, talimat buyurduğunuz sistemler dahil olmak üzere her şeyi elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sizin sevdanız olan İstanbul'un, büyük hizmetleriniz bulunan İstanbul'un muhtarlarıyla dünden itibaren ilçelerinde bir araya geliyor, onları dinliyor ve onların sorunlarını, taleplerini çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Muhtarlar bizim hem dostlarımız hem de yakın mesai arkadaşlarımız. Muhtarlarımız inşallah 23 Haziran'da İstanbul'da 1994'den beri yaktığınız meşalenin devamını sağlayabilmek için, siz hangi gayretle, hangi anlayışla bir çalışma ortaya koyuyorsanız inanıyorum ki İstanbul'u ehline teslim etmek için büyük bir mücadeleyi ortaya koyacaklardır. Buna inancım tamdır. Çünkü siz ne toplantılarınızda ne değerlendirmelerinizde hiç muhtarı tartışmadınız bugüne kadar. Onların gönüllerinin kırılmasına veya üzülmesine hiç müsaade etmediniz. İnşallah onların da Cumhurbaşkanları Tayyip Erdoğan'ın hem İstanbul'a olan hizmetlerine hem de aynı zamanda onun yakın çalışma ve mesai arkadaşı olan değerli meclis başkanımız, başbakanımız, ulaştırma bakanımız ve şimdi adayımız olan Binali Ağabeyimize sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Haliç Kongre Merkezi

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