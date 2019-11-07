İstanbul Öğretmen Akademileri başladı

İSTANBUL (AA) - Öğretmenlerin entelektüel birikimlerini artırmayı amaçlayan İstanbul Öğretmen Akademileri'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı faaliyetleri başladı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğretmenleri disiplinler arası bir yaklaşımla farklı alanların birikimleriyle desteklemek amacıyla 2016'da kurulan İstanbul Öğretmen Akademileri, eğitim ve öğretim yılı boyunca seminer, toplantı, gezi, konser, panel ve çeşitli kursların gerçekleştiği atölyelerle kapsamlı bir gelişim hizmeti sunuyor.

Öğrenmeyi tek yönlü bir akış olmaktan kurtaran, öğretmenlerin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayacak gerekli şartları oluşturmayı ön planda tutan bir anlayışla şekillenen akademiler, çeşitli uzmanlık alanlarından kişi, kurum ve kuruluşları eğitim zemininde bir araya getirerek, farklı görüşlerden ortak akıl yaratmayı ön planda tutuyor.

Sanatı, bilimi, kültürü, eğitimi ve teknolojiyi tarihinden ve eleştirisinden ayırmadan, geçmişten bugüne yansımalarını akademik hassasiyet ve titizlikle sunan, bununla birlikte şimdiyi ihmal etmeyen bir içeriğe sahip İstanbul Öğretmen Akademileri, bu yıl da devam ediyor.