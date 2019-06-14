İstanbul Öğretmen Akademileri kapanış programı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, "Bizi anlayan, bizimle taşın altına elini değil gövdesini sokacak arkadaşlar başımızın tacıdır. Ama bizi anlamayan, ne yapmak istediğimizi bilemeyen, anlamamakta direnen, metal yorgunluğu olmuş arkadaşlarla da yolumuzu ayıracağımızı her yerde söylüyoruz." dedi.

İstanbul Öğretmen Akademileri'nin Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen kapanış ve son ders programında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, İstanbul'daki öğretmenlerin enerjilerine hayran kaldığını belirterek, Ankara'dan baktıkları gibi olmadığını ifade etti.

2023 Eğitim Vizyonu ile geleceğin çocuklarını yetiştirmek için çok çalıştıklarını ve yol arkadaşlarına güvendiklerini belirten Safran, "İstanbul'da yapılan çalışmalara baktım. Sizde bu enerji varken, biz bu işi gerçekten başaracağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri olarak hiçbir siyasi beklentilerinin bulunmadığını ve tüm güçlerini başarıya odakladıklarını dile getiren Safran, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısına rağmen kırık ayakla, ayakta sunum yaptığını gözleri dolarak anlattı.