İstanbul Öğretmen Akademileri sömestirde 2 bin 183 öğretmeni ağırladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen İstanbul Öğretmen Akademileri, yarıyıl tatilinde 2 bin 183 öğretmeni eğitim, kültür, sanat ve bilim dünyasından uzmanlarla bir araya getirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Öğretmen Akademileri, çalışmalarına başladığı ilk günden bu yana pek çok buluşma, söyleşi, seminer, panel, konser, kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yaptı.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda sömestir tatilinde de öğretmenlere katkı sunmaya devam eden akademilerde, eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak için özel eğitim, liderlik, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, iletişim becerileri, arduino, akıl-zeka oyunları ve proje eğitimleri verildi.

Yarıyıl tatilinde 2 bin 183 öğretmen, çeşitli uzmanlık alanlarından kişilerle bir araya gelerek, farklı görüşlerden ortak akıl oluşturmayı sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.