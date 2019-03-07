 İSTANBUL - (olay yerlerinin gündüz görüntüleriyle) CEZAEVİNDEN ÇIKTI KATLİAM YAPTI: 5 ÖLÜ

- Bir yıl önce cezaevinden çıkan kişi, 2'si oğlu olmak üzere 5 akrabasını öldürdü.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU- Ersan SAN -/İstanbul DHA

İstanbul güne katliamla uyandı. Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü.

İLK OLARAK BAŞAKŞEHİR'DE BACANAĞININ EVİNİ BASTI

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan dün gece adeta ölüm kustu.

Şinasi Gürkan, ilk olarak Başakşehir, Şahintepe Mahallesi'nde bacanağının evine gitti. Bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i vurarak olay yerinden kaçtı. Erdal Tiz olay yerinde hayatını kaybederken, Bacanağı Alihan Tiz ise ağır yaralı olarak Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alihan Tiz de hastanede hayatını kaybetti.

AVCILAR'DA DA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Şahintepe'den sonra Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde kardeşi Mühendis Gürkan'ın evine gitti. Kardeşi Mühendis Gürkan'ı otomobilin içinde öldüren Şinasi Gürkan olay yerine geldiği otomobile binerek kaçtı

Olayın, ortaya çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, olayın gerçekleştiği sokakta bulunan otomobilin içinde Mühendis Gürkan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Mühendis Gürkan'ın cesedi otopsi yapılaması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.