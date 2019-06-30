İstanbul Onur Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

Onur Yürüyüşü’ne valiliğin izin vermediği İstanbul’da LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks)+ Onur Haftası Komitesi’nin çağrısıyla binlerce kişi Taksim İstiklal Caddesi’nde buluştu. Basın açıklamasının ardından polis bazı göstericilere müdahale etti. Onur Yürüyüşü’ne saatler kala İstiklal Caddesi’nde toplanan 3 bin kadar katılımcı, planlanan basın açıklaması öncesinde polis tarafından abluka altına alındı. “Nefret değil, sevgi kazanacak”, ‘’Susma haykır eşcinseller vardır’’ sloganları atan kalabalık, ellerinde gökkuşağı bayraklarıyla yürüyüşü beklerken, İstanbul Onur Haftası Komitesi’nden açıklama geldi. Onur Haftası komitesinin Twitter hesabı 'İstanbulpride'daki açıklamada, "Emniyet ile yaptığımız görüşme sonucu Mis Sokak’ta saat 17.00-17.30 arası basın açıklaması okuyacağız. Açıklamanın ardından polisin belirttiği güvenli yollardan dağılıyoruz" dendi. TOMA ve barikatlarla Taksim’e giren polis, kalabalığın toplandığı Mis Sokak’ın girişini kapattı. Polis, gökkuşağı bayraklarını da toplattı.

İstanbulpride hesabından daha sonra ‘’Mis Sokak'tan ayrılıyoruz ve Taksim'de her sokağa dağılıyoruz. Sokaklarda dans etmeye ve eğlenmeye devam ediyoruz!’’ çağrısı yapıldı. Ancak polis buna da izin vermedi ve ara sokaklara dağılan gruplara biber gazıyla müdahale etti. Mis Sokak'ta bulunan bar ve kafelerin önünü kapatan polisler, daha sonra bu mekanların önlerinin boşaltılması çağrısı yaptı. Polis ardından kafe ve barlarda oturanların oradan ayrılmaları için gaz attı. İstanbulPride, Öğüt Sokak ve Ağa Camii Sokak'ta polisin plastik mermi ile saldırdığını duyurdu. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, basın açıklamalarını internette de paylaştı. Açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliği, terör, genel ahlak, genel sağlık gibi birbiriyle alakası olmayan kopyala yapıştır gerekçelerle yürüyüşümüzü yasaklayanlar devleti yönetemeyeceklerini bir kez daha göstermiştir. Halkın huzurunu tehdit eden yıllarca barışçıl şekilde gerçekleştirilen Onur Yürüyüşleri değil, 5 senedir onur yürüyüşlerinde halka saldıran kolluk güçleridir’’ dendi.

Açıklamada ‘’Sahip oldukları koltuğu kaybetmemek için LGBTİ+’lara yönelik nefreti körüklemekten çekinmeyen, sırf almayı hedeflediği birkaç oy için bir haftada LGBTİ+’ları 3 kere hedef gösteren devlet yetkilileri unutmamalıdır ki LGBTİ+’lar bu toplumun kendisidir. Bizleri hedef gösterenler ise tarihin çöplüğüne karışacak bir avuç güç sevdalısıdır. Biz kazanacağız, siz kaybedeceksiniz!’’ ifadeleri yer aldı. ‘’Bizler, mücadelemizde kararlıyız ve ne istediğimizi çok iyi biliyoruz!’’ denen açıklamada, anayasada cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin tanınması, LGBTİ+ cinayetlerinin cezasız kalmaması, faillerin iyi hal indirimi almamasının yanı sıra, eğitim, sağlık, barınma gibi en temel haklara erişimi engellenen LGBTİ+’ların haklarının yasal güvence altına alınması talepleri sıralandı. Bu taleplerin ne toplumun huzurunu bozan ne de güvenliği tehdit eden talepler olduğu belirtilen açıklamada, ‘’Taleplerimiz eşit yurttaşlık hakkımıza erişmek için bir sosyal hukuk devletinde olması gerekenlerdir. Eşitliğin olmadığı bir toplumda huzur da mümkün değildir!’’ vurgusu yapıldı.