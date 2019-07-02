"İstanbul Opera Festivali'nde rekor seyirci hedefliyoruz"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Uluslararası İstanbul Opera Festivali'ne ilişkin, "Geçen yıl 10 bin seyirci sayısını geçmiş, kendi rekorumuzu kırmıştık. İnşallah bu sene izleyici sayımızı en az yüzde 20 oranında artırmayı ve kendi rekorumuzu geçerek daha fazla sanatsevere ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Yavuz, bu sene festivalin 10. yılında 8 temsille sanatseverlerle buluşacakları için heyecanlı olduklarını aktardı.

Yavuz, Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin, 2009'da İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması vesilesiyle başladığını ve yıllar boyunca grafiğini yükselterek devam ettiğini dile getirdi.

Festivalin açılışının Devlet Opera ve Balesinin seçkin eserlerden Turandot operası ile yapılacağını kaydeden Yavuz, şu bilgileri verdi:

"Puccini'nin eseri Turandot için 'Muhteşem bir şölen' diyebiliriz. Sahnede aynı anda dansçılarımız, solistlerimiz, koro ve 300'e yakın seyircimizin olduğu muhteşem bir şov. Bugün ve yarın akşam olmak üzere iki defa temsilimiz olacak. Ankara Devlet Opera ve Balesinin başarılı eserlerinden, çok ilgi gören ve zor bilet bulunan, epik opera diye isimlendirilen Troya da sahnelenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi, şu anda İstanbul'da ve hazırlıklarını bitirdi, seyircilerini bekliyor. Troya 6-7 Temmuz'da sahnelenecek."