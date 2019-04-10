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İSTANBUL - (operasyon anı görüntüsüyle)  TOZ ŞEKERDEN OTOMOBİL LASTİĞİNE NE BULURSA ÇALAN ÇETE YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

  İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden banyo bataryasından, toz şekere, otomobil lastiğinden bilgisayara kadar onlarca çeşit mal çalan 8 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden banyo bataryasından, toz şekere, otomobil lastiğinden bilgisayara kadar onlarca çeşit mal çalan 8 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler güvenlik kameraların yansıdı. Yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş şube müdürlüğü tarafından Sultanbeyli, Maltepe, Ataşehir, Beykoz, Pendik ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık meydana gelen işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler, şüphelilerin kapalı kasa kamyonetlerle geldiklerini, kepenkleri kırarak açtıktan sonra hırsızlıkları gerçekleştirdiği gördü. Şüphelilerin bazı olaylarda gördükleri güvenlik kameralarını kırmaya çalıştıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinden bütün hırsızlıkların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Önceki sabaha karşı düzenlenen operasyonda kapalı kasa kamyonetle bir işyerini soymaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Beytullah E.(32), Cevat A.(24), Orhan Y.(29), Emrah B.(34), Günaydın Y.(54), Ferhat B.(32), Dursun E.(28), Tuncay A.(45) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR
Polisin yaptığı incelemede gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin daha önceden hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, otodan hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar vermek, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan onlarca polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 635 adet çalıntı sigara paketi bulunduğu öğrenildi.

3 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR
Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin gerçekleştirdikleri 8 ayrı hırsızlık olayında girdikleri işyerlerinde ne bulurlarsa çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları eşyalar arasında banyo bataryaları, otomobil lastikleri 80 çuval şeker, bilgisayarlar bulunduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Operasyon anı görüntüsü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü
-Hırsızlık anlarının görüntüleri
-Aktüel görüntüler
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
-Genel ve detaylar
10.04.2019 -12.19 Haber Kodu : 190410075

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