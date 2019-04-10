İSTANBUL - (operasyon anı görüntüsüyle)  TOZ ŞEKERDEN OTOMOBİL LASTİĞİNE NE BULURSA ÇALAN ÇETE YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinden banyo bataryasından, toz şekere, otomobil lastiğinden bilgisayara kadar onlarca çeşit mal çalan 8 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler güvenlik kameraların yansıdı. Yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş şube müdürlüğü tarafından Sultanbeyli, Maltepe, Ataşehir, Beykoz, Pendik ve Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açıldı. Hırsızlık meydana gelen işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen dedektifler, şüphelilerin kapalı kasa kamyonetlerle geldiklerini, kepenkleri kırarak açtıktan sonra hırsızlıkları gerçekleştirdiği gördü. Şüphelilerin bazı olaylarda gördükleri güvenlik kameralarını kırmaya çalıştıkları tespit edildi. Kamera görüntülerinden bütün hırsızlıkların aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Önceki sabaha karşı düzenlenen operasyonda kapalı kasa kamyonetle bir işyerini soymaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Beytullah E.(32), Cevat A.(24), Orhan Y.(29), Emrah B.(34), Günaydın Y.(54), Ferhat B.(32), Dursun E.(28), Tuncay A.(45) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.