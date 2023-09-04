İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da operasyon! Tam 202 kilo ele geçirildi: Zehir tacirleri yakalandı

İçişleri bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda; 202 kilo muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirterek

2 şüpheli yakalandığını, devam eden çalışmalarda da 2 şüphelinin daha yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ünün tutuklandığını, 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdii.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda; 232 kilo skunk maddesi ile 10 kilo toz esrar ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, Operasyonda 1 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda ise; 165 kilo skunk maddesi ele geçirildiğini belirterek Operasyonda 2 şüpheli şahsın yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

