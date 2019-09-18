İstanbul ormanlarındaki 315 kaçak yapı yıkıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında tespiti yapılan 315 kaçak yapının yıkıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda; 14 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların katılımıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde; İstanbul'da devlet ormanları üzerinde 31 Aralık 2017'den sonra kaçak yollarla

yapıldığı tespit edilen 315 çeşitli mahiyetteki yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun

18. maddesi gereğince yıkımına, bulunduğu yer belediyelerince bugün eş zamanlı olarak saat 07.00'de başlandığı ve yıkımın saat 19.00 itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Yapılan bu çalışma neticesinde üzerindeki kaçak yapıları yıkılan orman arazilerinin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılan açıklamada, kaçak yapı inşa edilen orman arazilerinin, ilerleyen aylarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığına yeniden kazandırılacağı vurgulandı.

Orman, kıyı, mera, kültür ve tabiat varlığı gibi özel kanunlarla korunan alanlar ile diğer kamu mallarının korunmasının, idarenin yasal görevi, her bireyin de en önemli vatandaşlık ödevi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: