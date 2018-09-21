İSTANBUL- OTİSTİK KORAL BAŞARILARIYLA ALKIŞ ALIYOR

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İLETİŞİM ve sosyal etkileşim sorunlarının yanı sıra tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan ve ömür boyu devam eden otizm hastalığı teşhisi konulan 20 yaşındaki Koral Erdeniz, yüzmenin yanı sıra piyanodaki başarısı ile göz doldururken, ailesi engelli çocuklara daha fazla destek çıkılmasını istedi.

Avcılar'da 2014 yılında özel bir koleje bağlı Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü yetenek sınavında birinci olan Koral Erdeniz, bu okulu bursla kazanan tek öğrenci oldu. Erdeniz, 4 yıl önce kayıt yaptığı Avcılar Belediyesi Konservatuarı'nda piyanoda gösterdiği başarı ile dikkat çekti. Koral Erdeniz, Türkiye ve dünyada pek çok yardım projesinde yer alan dünyaca ünlü piyanist UNICEF Türkiye ‘İyi Niyet Elçisi’ Gülsin Onay’ın da 2 yıl önce katıldığı gecede piyano çalarak üstün yeteneğini sergiledi.

550 BİN OTİSTİK ÇOCUK VE GENÇTEN BİRİ

Koral Erdeniz, piyanodaki başarısının yanı sıra lise eğitimi sırasında üstün başarı gösterdiği yüzme alanındaki başarısı ile dikkatleri üzerinde topladı. Yüzme alanında lisanslı sporcu olan ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) başta olmak üzere çeşitli yerlerde düzenlenen yarışmalarda çok sayıda derecesi bulunan Koral Erdeniz’in Otizm Türkiye platformunun önceki yıllarda öngördüğü verilere göre, 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 550 bin otizmli çocuk ve gençten biri olduğu hatırlatıldı.