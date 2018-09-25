HABER

İstanbul otogarında silahlı kavga! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 12:53 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silah sesleri duyuldu. Otogarda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERDilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki star falan değil!Dilan Çıtak Tatlıses: Aleyna Tilki star falan değil!
Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı!
'Çocuk kaçırma, istismar konularında annelere büyük görevler düşüyor''Çocuk kaçırma, istismar konularında annelere büyük görevler düşüyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul otogarı 15 temmuz demokrasi otogarı silah

En Çok Okunan Haberler

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
otogarın adına bak:))))
demokrasi nedir parlamenter sistemle bağı nedir:)) anne sütü şart koyun millet koyunnnnn
Artık 2-3 kişinin öldüğü olaylar basit ve sıradan geliyor ilgi çekmesi için 10 kişiden fazla olması gerekir
Diğer Haberler
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gündemi sarsacak iddia: 3. Havalimanı ihalesinde 32 Milyar TL yolsuzluk!

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gündemi sarsacak iddia: 3. Havalimanı ihalesinde 32 Milyar TL yolsuzluk!

En acayip Türk batıl inançları

En acayip Türk batıl inançları

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

Ferhat Tunç'a hapis cezası!

Ferhat Tunç'a hapis cezası!

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı

7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.