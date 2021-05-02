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  4. İstanbul otogarında yakalanan patlayıcılarla ilgili 3 kişi tutuklandı

İstanbul otogarında yakalanan patlayıcılarla ilgili 3 kişi tutuklandı

02.05.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul otogarında 5 kilogramlık 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin mahkemeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogramlık patlayıcıyla yakalanan iki şüphelinin arasında bulunduğu üç şüpheli, "Tehlikeli madde bulundurma" suçundan tutuklandı.

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ÖRGÜTSEL ŞÜPHE SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Ramazan A. (25), İbrahim Z. (27) ve Yaşar S. (39) Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorguları tamamlanan ikisi patlayıcıyla yakalanan, biri de irtibatı olduğu belirlenen toplam üç şüpheli "Tehlikeli madde bulundurma" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Şüphelilerin örgütsel bağlantılarına ilişkin yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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