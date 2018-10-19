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İSTANBUL - OTOMOBİL DENİZE DÜŞTÜ (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA Sarıyer Kireçburnu'nda bir otomobil denize düştü.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA
Sarıyer Kireçburnu'nda bir otomobil denize düştü. Otomobil, vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçta kimsenin olmadığı öğrenilirken polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Otomobilin çıkarılması
-Detaylar

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